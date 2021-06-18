Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 08:03
08:00
Весь мир
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
08:00
Политика
Украина может обострить ситуацию в Донбассе после встречи Путина и Байдена
07:53
Политика
«Выглядит позорно»: The View осудило Байдена за его общение с репортерами
07:48
Общество
Режиссер Галибин снимает семейный фильм в выборгском Монрепо
07:46
Общество
Персики и огурцы оказались самыми полезными продуктами в летний период
07:45
Общество
Случаи мошенничества с электросамокатами зафиксировали в России
07:44
Общество
Минтруд РФ составил рейтинг регионов по удаленному режиму занятости
07:25
Евро 2020
Опубликован рацион питания сборной России во время Евро-2020
07:15
Общество
Ученые США создали метод лечения воспаления легких с помощью наночастиц
07:14
Наука
Роскосмос исключил усталость металла из версий утечки воздуха на МКС
Все новости

Врачи из Великобритании предложили эффективный способ лечения туберкулеза

Общество
Врачи из Великобритании предложили эффективный способ лечения туберкулеза
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Лондон, 18 июня. Новый способ эффективного лечения туберкулеза с помощью семи генов был предложен учеными Саутгемптонского университета. Подобная методика позволяет облегчить состояние пациентов.

Период лечения зависит от тяжести заболевания. Предположительно, такая процедура обычно занимала от шести до 18 месяцев. Специалисты решили ускорить этот процесс, проведя эксперимент с помощью семи генов.

Результаты исследования показали, что подобный метод способен эффективнее влиять на выздоровление людей с туберкулезом. Он предотвращает влияние генов на разрушение легочной ткани и клеток. При этом на основании опыта ученым удалось создать лекарственный препарат, который в совокупности с антибиотиками ускоряет процесс выздоровления до двух месяцев.

Ранее британским ученым удалось выяснить способность обезьян менять «акценты» в общении. По мнению специалистов, животные пользуются подобными способностями, чтобы лучше понимать друг друга.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врачи из Великобритании предложили эффективный способ лечения туберкулеза
здоровье туберкулез лечение
Комментировать
Эксклюзив
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
Турки считают США самой большой угрозой для своей страны
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 261214 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 124682 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71115 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 60291 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 38306 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru