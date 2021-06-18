Врачи из Великобритании предложили эффективный способ лечения туберкулеза

Лондон, 18 июня. Новый способ эффективного лечения туберкулеза с помощью семи генов был предложен учеными Саутгемптонского университета. Подобная методика позволяет облегчить состояние пациентов.

Период лечения зависит от тяжести заболевания. Предположительно, такая процедура обычно занимала от шести до 18 месяцев. Специалисты решили ускорить этот процесс, проведя эксперимент с помощью семи генов.

Результаты исследования показали, что подобный метод способен эффективнее влиять на выздоровление людей с туберкулезом. Он предотвращает влияние генов на разрушение легочной ткани и клеток. При этом на основании опыта ученым удалось создать лекарственный препарат, который в совокупности с антибиотиками ускоряет процесс выздоровления до двух месяцев.

Ранее британским ученым удалось выяснить способность обезьян менять «акценты» в общении. По мнению специалистов, животные пользуются подобными способностями, чтобы лучше понимать друг друга.