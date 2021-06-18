Медведь проник на военную базу в Японии и ранил трех человек

Саппоро, 18 июня. Косолапый хищник решил прогуляться по японской военной авиабазе в городе Саппоро. При этом медведь совершил покушение на трех человек.

Зверю удалось пробраться на территорию аэропорта Окадама. Животное разгуливало рядом со взлетно-посадочной полосой, а после решило отправиться на военную базу, где при встрече ранило военнослужащего. На этом приключения косолапого не закончились. Он выдвинулся в город и напал на пожилых мужчину и женщину. После этого дикий "преступник" скрылся с места происшествия, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Заметить медведя также удалось жителям дачного поселка в Южно-Курильске. Косолапый приступил к "ограблению" мусорного бака, однако, заметив слежку со стороны местных, животное решило скрыться от лишних глаз.