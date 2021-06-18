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Финский защитник рассказал о неудачных попытках сдержать Дзюбу на Евро-2020

Евро 2020
Финский защитник рассказал о неудачных попытках сдержать Дзюбу на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хельсинки, 18 июня. Центральный защитник сборной Финляндии Дэниел О’Шонесси назвал российского форварда Артема Дзюбу «очень крепким парнем».

Россия обыграла Финляндию во втором туре группового этапа Евро-2020. Этот матч, по словам О’Шонесси, прошел в очень тяжелой борьбе. Много сил пришлось потратить, чтобы сдержать капитана российской команды Артема Дзюбу.

«Мы пытались сдерживать его с двух сторон: один приближается к нему вплотную, другой борется за мяч. Чтобы не дать ему так легко выиграть в этом поединке», — признался футболист в эфире финского телеканала Yle.

Дзюба в матче с Финляндией сам не забил, но отдал голевую передачу Алексею Миранчуку. Тот заявил, что не сделал ничего героического: «убрал под левую — пробил, попал».

Следующий матч сборная России проведет против команды Дании. Игра состоится в понедельник, 21 июня.

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Все новости / Евро 2020 / Финский защитник рассказал о неудачных попытках сдержать Дзюбу на Евро-2020
дзюба сборная россии сборная финляндии
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