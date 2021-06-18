Кравчуку напомнили о строительстве Северо-Крымского канала силами СССР

Симферополь, 18 июня. Северо-Крымский канал, который питал степные районы полуострова пресной водой, строили за счет союзного бюджета СССР, а не только на средства Украины.

Затраты Киева на содержание Крыма бывший украинский президент Леонид Кравчук оценил в 105 миллиардов долларов. Заместитель председателя Государственного совета полуострова Ефим Фикс возразил ему и напомнил, какое место занимает Украина в строительстве канала, передает ТАСС.

«Крым занимал такую обособленную позицию, что получал финансовые ресурсы из союзного центра и частично из Украины. Безусловно, Северо-Крымский канал строился за счет союзных средств, основные финансовые ресурсы шли из союзного центра, даже если Украина что-то вкладывала», — отметил Фикс.

Он обратил внимание и на задействование человеческих ресурсов союзных республик. Во время же нахождения Крыма в составе Украины на развитие региона не выделялось достаточных средств. В 2009 году в бюджет полуострова от государства поступило 0 рублей, «а в 2012 году из бюджета Крыма были изъяты все деньги».

Водообеспечение Крымского полуострова ранее значительно улучшилось из-за обильных дождей. Местные жители могут на время забыть о графиках подачи пресной воды.