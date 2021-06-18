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Пас Кучерова помог «Тампе» выйти вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Спорт
Пас Кучерова помог «Тампе» выйти вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
instagram.com  /  @nikitakucherov86

Нью-Йорк, 18 июня. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».

Команды играли в достаточно закрытый хоккей, однако, ошибка российского вратаря «Айлендерс» Семена Варламова дала возможность открыть счет во встрече форварду «Тампы» Янни Гурде, который поразил ближний угол ворот.

Затем уже во втором периоде во время «траффика» перед воротами Василевского в свои ворота забил защитник гостей Михаил Сергачев, однако, шайбу записали на счет Кэла Клаттербака, который последним коснулся игрового снаряда в составе «Нью-Йорка» перед голом. Нападающий «Тампы» Брэйден Поинт вывел гостей вперед в концовке второго периода. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Таким образом, подопечные Джона Купера одерживают важнейшую победу на выезде и возвращают обратно преимущество домашней площадки. В следующий раз соперники встретятся между собой в ночь с 19 на 20 июня на льду «Нассау Коллизея». Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею расположилась на третьем месте в рейтинге ИИХФ. Первую позицию в списке сильнейших хоккейных сборных мира занимает Канада. Команда Финляндии опередила Россию по итогам чемпионата мира по хоккею в Риге и заняла вторую строчку. Российская команда опустилась на третью позицию. Пятерку сильнейших замкнули сборные США и Германии.

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