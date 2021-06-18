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Экс-игрок сборной РФ Булыкин вспомнил о гулянках с датчанином Эриксеном

Евро 2020
Экс-игрок сборной РФ Булыкин вспомнил о гулянках с датчанином Эриксеном
Global Look Press  /  LiveMedia/Francesco Scaccianoce

Москва, 18 июня. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин признался, что очень переживал за своего бывшего одноклубника Кристиана Эриксена, когда у него случился сердечный приступ.

Эриксен был госпитализирован во время матча между сборными Дании и Финляндии на Евро-2020. Врачи зафиксировали у датчанина остановку сердца. Им пришлось реанимировать игрока прямо на футбольном поле.

«Очень страшный эпизод произошел с Кристианом Эриксеном во время матча с Финляндией. Когда показывали его лицо, как он лежал… Я очень переживал, было страшно. Рад, что все обошлось», — заявил Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

Эриксен и Булыкин вместе выступали за «Аякс». Все игроки команды, по словам россиянина, тесно общались и вместе проводили время: гуляли, ходили по ресторанам.

«Когда собирались командой, покупали вино бутылками. В Европе больше доверяют футболистам — они сами знают, как нужно готовиться к матчу», — отметил бывший игрок российской сборной.

Команде России предстоит в третьем туре группового этапа Евро-2020 встретиться с датчанами. Восстанавливающийся от сердечного приступа Эриксен на поле не выйдет. Ему должны установить кардиостимулятор.

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Все новости / Евро 2020 / Экс-игрок сборной РФ Булыкин вспомнил о гулянках с датчанином Эриксеном
футбол булыкин аякс евро-2020 сборная дании Эриксен
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