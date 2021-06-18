Бразилия обыграла Перу на Кубке Америки и укрепила лидерство в группе

Рио-де-Жанейро, 18 июня. Подопечные Тите уверенно обыграли перуанцев со счетом 4:0 и продолжают возглавлять свою группу на Кубке Америки. Неймар отметился забитым мячом.

Помимо капитана сборной Бразилии, голы на свой счет записали защитник «Ювентуса» Алекс Сандро, полузащитник «Фламенго» Эвертон и форвард английского «Эвертона» Ришарлисон. Таким образом, «селесао» набрали шесть очков в своей группе и уже по итогам матча с Колумбией могут выйти в раунд плей-офф.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у десятков участников футбольного Кубка Америки. Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы среди 13 организаторов турнира в столице государства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.