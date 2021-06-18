«Яндекс» запустил сервис «Балабоба» для дописания текста на основе ИИ

Москва, 18 июня. Сервис «Балабоба» от «Яндекса» сможет дописывать тексты за пользователем. Его работа основана на искусственном интеллекте (ИИ).

Текст будет генерироваться с учетом первой фразы. С его помощью пользователи смогут придумывать подписи для социальных сетей, писать краткое содержание фильмов или книг. В основе технологии заложена нейросеть семейства YaLM.

На выбор будут представлены несколько стилей составления текста, однако юзер сможет выбрать вариант «без стиля». Разработчики сервиса подчеркнули, что тексты, написанные с помощью ИИ, могут не нести достоверную информацию, о чем должны помнить пользователи.

Руководство «Яндекса» рассматривает возможность приобретения сети супермаркетов «Азбука вкуса». Его могут включить в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка», который сейчас развивает продажу готовых блюд.