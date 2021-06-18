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Американец оценил непривычный для США подход россиян к ремонту

Общество
Американец оценил непривычный для США подход россиян к ремонту
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 18 июня. Американец, живущий в РФ уже несколько лет, не перестает удивляться некоторым привычкам россиян, касающихся ремонта.

Автор дзен-канала «Американец о России» в первую очередь отметил разницу в подходе к ремонту в США и РФ. Американцы лучше вообще откажутся от каких-либо работ, чем будут делать их сами: ведь для всего есть соответствующие компании. Русские же привыкли полагаться на свои силы.

Блогер вспомнил случай на работе, когда его коллега устало, но с удовлетворением рассказал, что за выходные они с женой все-таки успели сделать в квартире ремонт.

«Я тогда долго не мог отойти от шока, вспоминая, как проходят ремонтные работы в Америке. Нанимается компания, которую нужно выбрать из множества других, в фирме люди разделены по обязанностям, поэтому на специалистов может быть очередь, которую нужно ждать неделю. <…> А тут русский приятель с женой за два дня сменили интерьер в комнате», — восторгается американец.

Не менее удивительной стала для него другая, совершенно противоположная особенность, — «вечный ремонт». По его словам, «у русских бывает так, что материалы куплены, комната готова к преображению, вот только работа постоянно откладывается по многим причинам».

Ранее другой житель США, также переехавший в РФ, рассказал, что ему больше всего нравится в русских. Ему очень понравилось, что в России об обидах забывают быстро и не держат внутри себя зла и негативных эмоций, поэтому примирение происходит достаточно легко. Американец подчеркнул, что обожает страну за такие странности.

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ремонт традиции американец
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