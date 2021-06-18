Ирландские ученые выявили целебное свойство компьютерных игр

Дублин, 18 июня. Компьютерные игры могут помочь в лечении психических расстройств. Об этом заявил ученый Исследовательского центра программного обеспечения Lero Марк Кэмпбелл.

Видеоигры могут стать доступным и недорогим средством для борьбы с депрессией и тревожностью. Этот способ может стать как основным, так и дополнительным при традиционном лечении.

«Стоит рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья во всем мире», — заявил Кэмпбелл.

Психолог Надежда Акимова ранее рассказала, как бороться с летней депрессией. Она порекомендовала вести дневник радостей, больше ходить пешком, улыбаться и чаще менять обстановку.