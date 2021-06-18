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Карпунин: покупка доллара сегодня диверсифицирует портфель инвестиций

Экономика
Карпунин: покупка доллара сегодня диверсифицирует портфель инвестиций
pixabay.com

Москва, 18 июня. Закупку доллара на данный момент можно рассматривать в виде диверсификации портфеля инвестиций и как страховку от некоторых рисков.

Однако полностью переводить финансы в американскую валюту сегодня не рекомендуется, так как очевидных условий для девальвации рубля нет, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Курс доллар–рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля», – поясняет эксперт.

На данный момент аналитики наблюдают, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. В то же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту

Сейчас, по данным Московской биржи, рубль усилил рост в парах с долларом и евро. Американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей.

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доллар рубль евро
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