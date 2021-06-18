Паводок подтопил жилые дома и снес мосты в Забайкалье

Чита, 18 июня. Паводок стал причиной крушения семи деревянных мостов и подтопления 35 жилых домов в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Циклон коснулся семи населенных пунктов региона. Также подтопило 44 приусадебных участка и частично четыре участка автодорог. Между населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.

В два района была направлена аэромобильная группировка спасателей. В случае ухудшения обстановки сотрудники МЧС будут оказывать адресную помощь местным жителям.

Борьба с последствиями паводка проходит также на территории Камчатки. Всего во время природного бедствия эвакуировали 60 местных жителей.