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Происшествия
Паводок подтопил жилые дома и снес мосты в Забайкалье
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Паводок подтопил жилые дома и снес мосты в Забайкалье

Происшествия
Паводок подтопил жилые дома и снес мосты в Забайкалье
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Чита, 18 июня. Паводок стал причиной крушения семи деревянных мостов и подтопления 35 жилых домов в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Циклон коснулся семи населенных пунктов региона. Также подтопило 44 приусадебных участка и частично четыре участка автодорог. Между населенными пунктами нарушено транспортное сообщение.

В два района была направлена аэромобильная группировка спасателей. В случае ухудшения обстановки сотрудники МЧС будут оказывать адресную помощь местным жителям.

Борьба с последствиями паводка проходит также на территории Камчатки. Всего во время природного бедствия эвакуировали 60 местных жителей.

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Все новости / Происшествия / Паводок подтопил жилые дома и снес мосты в Забайкалье
мчс забайкалье паводок
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