Юридическая безграмотность россиян помогает банкам обманывать клиентов

Москва, 18 июня. Кредитные учреждения используют большое количество обманных маневров для «выманивания» финансов у клиента, но многие из них прежде всего рассчитаны на юридическую безграмотность.

Такого мнения придерживается руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, самым распространенным способом «раскрутки» является «присвоение» процентов по вкладу при досрочном прекращении договора и запрет на частичное изъятие средств, передает агентство «Прайм» .

Кроме этого, встречаются случаи «подмена» договора на инвестиционный документ. На первоначальных этапах сделки банк заявляет о готовности заключения контракта на вклад, однако в дальнейшем клиент получает свидетельство доверительного управления. Это позволяет организации становится собственником процентов с заключенного договора.

При этом ЦБ озвучил правила безопасности при открытии вклада онлайн. Чтобы не стать жертвой мошенника следует проверять поисковую строку браузера для выявления подлинности сайта, через который планируется проведение операции.