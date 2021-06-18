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Глава Минвостокразвития Чекунков оценил уровень рождаемости в ДФО

Общество
Глава Минвостокразвития Чекунков оценил уровень рождаемости в ДФО
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Владивосток, 18 июня. Уровень рождаемости на Дальнем Востоке превышает средние показатели по России. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Федеральные власти регулярно разрабатывают меры поддержи для граждан при рождении детей. Поэтому важно, чтобы появление ребенка было не только счастьем для родителей, но и положительным фактором, сказывающимся на благосостоянии семей.

«Меры позволили достигнуть такого показателя суммарного коэффициента рождаемости на Дальнем Востоке выше общероссийского значения», — отметил Чекунков на конференции, посвященной демографическому развитию региона.

Около 47 тысяч семей уже получили единовременную выплату при рождении первенца, а свыше 12 тысяч – дополнительные средства по маткапиталу, больше 50 тысяч – при появлении третьего ребенка.

Согласно «Национальному демографическому рейтингу субъектов России — 2021» лидерами демографического рейтинга стали Чечня, Тува и Ингушетия. Для исследования выбрали критерии изучения естественной рождаемости и социальные факторы, влияющие на прирост и убыль населения.

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рождаемость демография минвостокразвития
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