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Стали известны расклады для сборной России перед матчем с Данией на Евро-2020

Евро 2020
Стали известны расклады для сборной России перед матчем с Данией на Евро-2020
Global Look Press  /  Igor Russak

Копенгаген, 18 июня. Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к важнейшему матчу чемпионата Европы против Дании, который состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Сборная Дании по первому тайму с Бельгией во втором матче группового этапа Евро-2020 оставила мощное впечатление. Команда Каспера Хьюлманда вышла на поле с максимальной энергией. Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен уже на второй минуте показал игрокам сборной России, что, даже такой статусной команде, как Бельгия, можно забивать.

Датчане за первые 15 минут встречи имели, как минимум, три голевых момента, а комментатор матча Владимир Стогниенко в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что «против такой сборной Дании у россиян шансов добиться нужного результата будет мало».

Сборная России в очередной раз подходит к важному матчу на крупном турнире с вполне реальной задачей — не проиграть. Да, даже ничьи в теории может не хватить, но мало кто верит в возможный успех Финляндии во встрече с Бельгией. По мнению спортивных аналитиков, команда Роберто Мартинеса должна выигрывать даже играя на 20% своих возможностей. Однако, надо рассмотреть всевозможные математические расклады.

Вариант первый: сборная России точно выйдет в плей-офф Евро-2020, если обыграет Данию. Сделать это будет сложно, ведь хозяевам уже нечего терять. Им нужна победа, поэтому даже выиграв у российской сборной со счетом 1:0, именно Дания с высокой вероятностью пройдет дальше.

Вариант второй: сборная России играет вничью в Копенгагене, Бельгия обыгрывает Финляндию. Тогда подопечные Черчесова будут иметь в своем активе четыре балла, финны — три, а датчане — один, что означает гарантированный выход со второго места.

Вариант третий: сборная России уступает Дании, а Бельгия обыгрывает Финляндию. Тогда в копилке трех сборных (Россия, Финляндия, Дания) будет по три балла. Дальше будут учитываться результаты личных встреч. Россия обыграла Финляндию, которая выиграла у Дании, а датчане взяли три очка в игре с российской сборной. Дальше будет учитываться разница мячей.

Ранее сборная Нидерландов одержала победу над Австрией и вышла в плей-офф Евро-2020. Подопечные Франка де Бура начали встречу с реализованного пенальти в исполнении форварда «Барселоны» Мемфиса Депая.

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Все новости / Евро 2020 / Стали известны расклады для сборной России перед матчем с Данией на Евро-2020
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