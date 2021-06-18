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Осквернивших памятник в Приморье школьниц отправили под домашний арест

  /   Обновлено: 18 июня 2021 05:08
Общество
Осквернивших памятник в Приморье школьниц отправили под домашний арест
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Арсеньев, 18 июня. Несовершеннолетних жительниц Арсеньева отправили под домашний арест на два месяца. Школьницы подозреваются в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову.

Следствие установило, что в ночь на 14 июня две девушки 14 и 15 лет отправились гулять по городу в состоянии алкогольного опьянения. В сквере, где расположен памятник, школьницы оборвали цветы на клумбе и осквернили мемориал.

Против подростков возбудили уголовное дело по факту вандализма, совершенного группой лиц. Одна из подозреваемых уже привлекалась к ответственности за кражу, уточнили в региональном СУСК РФ.

Сигнал о совершении преступления поступил в правоохранительные органы от 66-летней местной жительницы. Установить личности предполагаемых злоумышленниц удалось за счет записей с камер видеонаблюдения.

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вандализм приморье арсеньев
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