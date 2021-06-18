Минобороны РФ начало разработку смартфонов для российских военных

Москва, 18 июня. Смартфоны для военных и приложения для использования на территории воинских частей разрабатываются в России. Работы по их созданию ведутся на базе военного технополиса «Эра».

Соответствующее заявление сделал замглавы департамента информационных систем оборонного ведомства генерал-майор Александр Осадчук в рамках выставки «Связь-2021». За основу новых разработок взята мобильная платформа «Аврора». Новый гаджет будет функционировать в нескольких режимах, которые обеспечат безопасную связь.

Сейчас в технополисе «Эра» проводится тестирование проекта «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневного использования военными. Она нацелена на упрощение жизни в воинских частях. С ее помощью солдаты и их родственники будут получать доступ к системе «паспорт», что позволит с легкостью решать повседневные задачи и получать необходимые сведения.

Войска ЦВО ранее получили новейшие санитарные бронемобили «Линза». Первыми их опробовали военные медики на одном из полигонов Оренбуржья.