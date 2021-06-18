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Один человек погиб и 13 пострадали в результате стрельбы в американской Аризоне

Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали в результате стрельбы в американской Аризоне
 /  Федеральное агентство новостей

Финикс, 18 июня. Крупная перестрелка произошла в пригороде Финикса (штат Аризона), в результате которой погиб один человек и пострадало минимум 13. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, огонь велся из автомобиля минимум в восьми локациях. Все инциденты случились в течение полутора часов. На данный момент неизвестно, имеют ли они между собой взаимосвязь.

Некоторые пострадавшие получили огнестрельные ранения. Также есть пострадавшие из-за ДТП, случившихся во время происшествий, или получившие ранения от осколков.

На днях похожий случай произошел в Чикаго. Жертвами уличной стрельбы стали четыре человека, минимум трое были ранены.

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стрельба полиция аризона финикс
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