Байден вызвал смех публики сомнительным комплиментом чернокожей активистке

Вашингтон, 18 июня. Во время праздника в честь отмены рабства президент США Джозеф Байден перепутал цифры и сделал неудачный комплимент активистке за права темнокожих.

Очередную оговорку главы Белого дома запечатлели камеры во время праздника в честь отмены рабства в Соединенных Штатах. Выступая перед публикой, Байден указал на пожилую активистку за права темнокожих и отметил, что трудно поверить, но ей уже 49 лет. В этот момент в зале раздался смех. Президент тут же спохватился и поправился.

«Вы не поверите: ей 49 лет… 94 года. Невероятная женщина!» — говорит Байден.

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Отметим, что СМИ уже неоднократно обращали внимание, что немолодой Байден, возможно, страдает болезнью Альцгеймера. Даже сам он называет себя «машиной ляпов» за многократные оговорки. К примеру, еще во время предвыборной кампании он несколько раз называл Джорджем своего предшественника Дональда Трампа. А в ноябре прошлого года с трудом вспомнил имя своей внучки.

Обращали внимание СМИ и на его поведение, которое не всегда можно объяснить. К примеру, в конце апреля президент США спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, давая характеристику Байдену в беседе с ФАН, посетовал, что ядерная кнопка находится в руках человека, возможно, не всегда отдающего себе отчет в своих действиях. По мнению известного врача, забывчивость главы Белого дома может свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения, что является весьма грозным симптомом ряда тяжелых заболеваний.