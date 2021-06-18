Новейшему истребителю Су-57 прочат успех на экспортном рынке

Исламабад, 18 июня. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит популярность на мировом рынке, считает обозреватель пакистанского издания Global Village Space (GVS).

Авторы издания сообщили о планах России разработать двухместный истребитель пятого поколения Су-57 в экспортной комплектации. Первая боевая машина, использующая стелс-технологию, должна будет прийти на смену МиГ-29 и Су-27 в ВКС РФ. По предварительным данным, срок службы истребителя составит более 35 лет.

Аналитики отмечают, что Су-57 отличает сверхманевренность, скрытность и новейшая авионика, приводит перевод пакистанского издания «ПолитРоссия». Эксперты прочат истребителю экспортный успех, поскольку он буквально напичкан различными технологическими новинками. Таким образом, Россия однозначно добавит хлопот своему главному сопернику на экспортном рынке — США.

twitter.com / @mod_russia

О том, что российские конструкторы планируют в ближайшее время разработать двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для экспортных поставок стало известно на этой неделе. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, этот вопрос находится на контроле Министерства обороны РФ и конструкторского бюро «Сухого».

Военные эксперты полагают, что Су-57 в двухместном варианте может заинтересовать страны Азиатско-Тихоокеанского региона.