Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 04:58
04:53
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали в результате стрельбы в американской Аризоне
04:32
Общество
Байден вызвал смех публики сомнительным комплиментом чернокожей активистке
04:30
Технологии
Новейшему истребителю Су-57 прочат успех на экспортном рынке
04:19
Общество
Число коворкингов в Петербурге выросло на 30% по сравнению с прошлым годом
04:16
Общество
Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха
04:07
Общество
Роспотребнадзор соберет сведения о штаммах коронавируса в единую базу данных
04:06
Происшествия
Уровень реки Енисей вблизи Красноярска продолжает превышать опасные отметки
04:00
Общество
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
03:49
Экономика
Глава LVMH Бернар Арно вернул главенство в списке богатейших людей мира
03:37
Общество
Гидрометцентр РФ предсказал комфортную погоду в июле
Все новости

Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха

Общество
Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха
wikipedia.org  /  Александр Лещёнок / CC BY-SA 4.0

Горно-Алтайск, 18 июня. Республика Алтай, Ставрополье и курорты Краснодарского края возглавили список самых популярных мест для отдыха среди россиян. Опрос был проведен компаниями экосистемы Сбера.

Также были использованы данные компании ЮКаssa в период с 1 января по 31 мая текущего года. Организация проводила собственное исследование на эту тему. Динамический рост туристов в регионах был проанализирован на основе частых поисковых запросов системой 2ГИС за последние несколько лет.

«К летнему сезону 2021 в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском крае — 54%», — сообщили исследователи

Кроме того, за первый квартал 2021 года увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. Средний чек также увеличился и составил 10 917 рублей.

Недавно аналитики провели опрос среди россиян и узнали, представители каких профессий отдыхают чаще всего. Оказалось, что в отпуск отправляются работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты

Вернуться назад

Все новости / Общество / Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха
опрос исследование российские курорты
Комментировать
Эксклюзив
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 253877 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122720 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105940 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70760 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59890 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru