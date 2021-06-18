Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха

Горно-Алтайск, 18 июня. Республика Алтай, Ставрополье и курорты Краснодарского края возглавили список самых популярных мест для отдыха среди россиян. Опрос был проведен компаниями экосистемы Сбера.

Также были использованы данные компании ЮКаssa в период с 1 января по 31 мая текущего года. Организация проводила собственное исследование на эту тему. Динамический рост туристов в регионах был проанализирован на основе частых поисковых запросов системой 2ГИС за последние несколько лет.

«К летнему сезону 2021 в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском крае — 54%», — сообщили исследователи

Кроме того, за первый квартал 2021 года увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. Средний чек также увеличился и составил 10 917 рублей.

Недавно аналитики провели опрос среди россиян и узнали, представители каких профессий отдыхают чаще всего. Оказалось, что в отпуск отправляются работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты