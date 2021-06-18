Роспотребнадзор соберет сведения о штаммах коронавируса в единую базу данных

Москва, 18 июня. Единая база данных мутаций коронавируса создана в России сотрудниками Центрального НИИ Эпидемиологии. В нее Роспотребнадзор внесет все имеющиеся сведения о штаммах.

До сих пор данные о мутациях вируса SARS-CoV-2 были разрозненными. Созданная база, как считают в Роспотребнадзоре, ускорит борьбу с коронавирусом.

«Все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных», — сказано в сообщении российского ведомства.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее оценил вероятность адаптации вакцины «Спутник V» под новые штаммы. Делать это, по его словам, нецелесообразно.