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Уровень реки Енисей вблизи Красноярска продолжает превышать опасные отметки

  /   Обновлено: 18 июня 2021 04:16
Происшествия
Уровень реки Енисей вблизи Красноярска продолжает превышать опасные отметки
wikipedia.org  /  Дмитрий Шипуля

Красноярск, 18 июня. Снижения уровня воды в реке Енисей в ближайшее время не ожидается. Об этом говорится на официальном сайте Росгидромета.

Сейчас уровень Енисея у Красноярска на 49 сантиметров выше опасной отметки. Наблюдается затопление дачных участков, расположенных от Дивногорска до села Атаманово. Неблагоприятная гидрологическая обстановка в районе города сохранится в период с 18 по 21 июня. Работа специалистов в регионе ведется круглосуточно.

В Крыму местные службы восстановили подачу воды в подтопленные районы республики. Отключение водоснабжение в регионе произошло на фоне подтопления насосных станций из-за проливных дождей.

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