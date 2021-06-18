Уровень реки Енисей вблизи Красноярска продолжает превышать опасные отметки

Красноярск, 18 июня. Снижения уровня воды в реке Енисей в ближайшее время не ожидается. Об этом говорится на официальном сайте Росгидромета.

Сейчас уровень Енисея у Красноярска на 49 сантиметров выше опасной отметки. Наблюдается затопление дачных участков, расположенных от Дивногорска до села Атаманово. Неблагоприятная гидрологическая обстановка в районе города сохранится в период с 18 по 21 июня. Работа специалистов в регионе ведется круглосуточно.

В Крыму местные службы восстановили подачу воды в подтопленные районы республики. Отключение водоснабжение в регионе произошло на фоне подтопления насосных станций из-за проливных дождей.