Глава LVMH Бернар Арно вернул главенство в списке богатейших людей мира

Москва, 18 июня. Основатель Amazon Джефф Безос сместился на вторую строчку рейтинга самых состоятельных людей мира. Вместо него список возглавил президент группы компаний LVMH Бернар Арно.

Текущее состояние владельца Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно превысило 200 млрд долларов. Сейчас он на 100 млн долларов богаче Безоса. Только за последние сутки состояние 72-летнего Арно выросло на 1,4 млрд доллара.

Состояние главы Amazon в настоящее время оценивается в 199,5 млрд долларов. Третье место в списке занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с результатом 154,3 млрд долларов.

Аналитики Goldman Sachs ранее включили мессенджер Telegram в рейтинг крупнейших цифровых компаний с российскими основателями. В список также вошли Playrix, Arrival, Kaspersky и ряд других IT-бизнесов.