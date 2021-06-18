Гидрометцентр РФ предсказал комфортную погоду в июле

Москва, 18 июня. Температура воздуха в большинстве российских регионов в июле ожидается в районе климатической нормы. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, столбики термометров будут на уровне 20-27 градусов в дневное время суток. На юге будет пожарче — примерно 32 градуса тепла.

Специалист в интервью «Российской газете» рассказала, что осадки если и будут, то лишь краткосрочные. В Москве ночью температура будет примерно на уровне 13 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22-27 баллов. Похолодания в июле могут наблюдаться в Коми и Архангельской области, подчеркнула Паршина.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал аномальную жару в Москве на следующей неделе. По его словам, столбики термометров повысятся до 34 градусов выше нуля.