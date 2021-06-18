Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 04:58
04:53
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали в результате стрельбы в американской Аризоне
04:32
Общество
Байден вызвал смех публики сомнительным комплиментом чернокожей активистке
04:30
Технологии
Новейшему истребителю Су-57 прочат успех на экспортном рынке
04:19
Общество
Число коворкингов в Петербурге выросло на 30% по сравнению с прошлым годом
04:16
Общество
Алтай занял первое место в рейтинге среди самых популярных мест для отдыха
04:07
Общество
Роспотребнадзор соберет сведения о штаммах коронавируса в единую базу данных
04:06
Происшествия
Уровень реки Енисей вблизи Красноярска продолжает превышать опасные отметки
04:00
Общество
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
03:49
Экономика
Глава LVMH Бернар Арно вернул главенство в списке богатейших людей мира
03:37
Общество
Гидрометцентр РФ предсказал комфортную погоду в июле
Все новости

Военврачи ЦВО осваивают новые санитарно-эвакуационные броневики «Линза»

Армия
Военврачи ЦВО осваивают новые санитарно-эвакуационные броневики «Линза»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 18 июня. Новейшие санитарные бронемобили «Линза» поступили в войска ЦВО. Освоением занялись военные медики на одном из полигонов Оренбуржья.

Бронемашины поступили на вооружение медслужбы бригады миротворцев из состава Центрального военного округа (ЦВО). Первая партия, в количестве 10 штук, уже проходит «обкатку» у военных врачей.

Военнослужащие, в частности, отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя в условиях плотного огня, а также скрытное перемещение в тылах противника. Проверка эффективности бронированных санитарно-эвакуационных автомобилей происходит на Тоцком полигоне в Оренбургской области под руководством специалистов медицинской службы Минобороны России.

Недавно военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) сдали зачеты на подтверждение классной квалификации. Проверку прошли свыше тысячи бойцов различных званий.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военврачи ЦВО осваивают новые санитарно-эвакуационные броневики «Линза»
цво броневик линза
Комментировать
Эксклюзив
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Нельзя назвать точное число: трагические последствия ВОВ все еще беспокоят россиян
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 253877 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122720 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105940 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70760 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59890 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru