Военврачи ЦВО осваивают новые санитарно-эвакуационные броневики «Линза»

Москва, 18 июня. Новейшие санитарные бронемобили «Линза» поступили в войска ЦВО. Освоением занялись военные медики на одном из полигонов Оренбуржья.

Бронемашины поступили на вооружение медслужбы бригады миротворцев из состава Центрального военного округа (ЦВО). Первая партия, в количестве 10 штук, уже проходит «обкатку» у военных врачей.

Военнослужащие, в частности, отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя в условиях плотного огня, а также скрытное перемещение в тылах противника. Проверка эффективности бронированных санитарно-эвакуационных автомобилей происходит на Тоцком полигоне в Оренбургской области под руководством специалистов медицинской службы Минобороны России.

Недавно военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) сдали зачеты на подтверждение классной квалификации. Проверку прошли свыше тысячи бойцов различных званий.