Роспотребнадзор рассказал о способах спасения от жары

Москва, 18 июня. Высокие температуры в летний период года способны негативно влиять на состояние людей. Особенно эффект отражается на маленьких детях и пенсионерах.

Поэтому важно позаботиться о защите организма от жарких лучей солнца. Прежде всего нужно ограничить физические нагрузки и начать систематическое проветривание зданий. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Также облегчить состояние в жаркую погоду может употребление пищи с небольшим количеством калорий и 1,5 литра воды в день. При этом следует выбирать легкую одежду без тугого ворота.

Кроме этого, солнечная погода настигнет жителей Петербурга уже следующей неделе. Жара продлится примерно семь дней, а температура воздуха отклонится от нормы на 7 градусов.