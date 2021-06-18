ПФР начнет заранее информировать россиян о будущем размере пенсии

Москва, 18 июня. Всю информацию о будущей пенсии россияне смогут получать за несколько лет до выхода на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Пенсионный фонд РФ со следующего года начнет заранее информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информация также будет содержать данные о пенсионных накоплениях. Ведомство представило на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования.

Информацию будут предоставлять россиянам на портале «Госуслуги». Если на сайте нет личного кабинета, данные можно будет получить при личном обращении в территориальный орган ПФР.

«Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав», — сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

В уведомлении также сообщат, сколько лет стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке. Если в течение месяца пенсионер не сможет получить пенсию на почте, ПФР перечислит сумму на счет, открытый в выбранном им банке не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи.

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