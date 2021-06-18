Диетолог Черняева назвала способ восполнения дефицита антиоксидантов

Москва, 18 июня. Борьба с дефицитом антиоксидантов в организме лучше всего проходит в летний период, поскольку в это время начинается появление свежих ягод и фруктов.

Подобные продукты содержат в себе большое количество дефицитных антиоксидантов. Их употребление позволит восстановить в организме баланс полезных элементов, сообщила врач-терапевт и диетолог Мария Черняева.

«Лето – это время, когда мы можем получить максимальную дозу антиоксидантов. Антиоксиданты – это, прежде всего, витамины группы С, витамин Е, витамины А, каротиноиды, то есть все яркое, насыщенное, вкусное», — объяснила специалист.

Она также отметила, что лучше всего получать нужное количество антиоксидантов из пищи, передает радио Sputnik. При этом не стоит излишне увлекаться употреблением фруктов, поскольку радикалы тоже важны для полноценной работы организма.

Кроме этого, целые фрукты способны понизить риск развития сахарного диабета. Прежде всего, стоит отдавать предпочтения яблокам.