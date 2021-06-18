Мощный взрыв газа произошел в котельной под Москвой

Фрязино, 18 июня. Взрыв прогремел в котельной во Фрязино в Подмосковье ночью 18 июня. По имеющимся данным, сдетонировала газовоздушная смесь во время разжигания котла, сообщили СМИ.

В результате происшествия в здании выбило множество стекол. Также поврежден фасад.

«В здании, где располагалась котельная, выбиты почти три десятка окон», — передают СМИ.

На данный момент данные о жертвах и пострадавших при ЧП не поступали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На днях сотрудники МЧС смогли предотвратить взрыв 100 газовых баллонов на АЗС. ЧП произошло в Новосибирске.