Японцы вступились за советские самолеты, названные «копиями» американских

Пекин, 18 июня. Японское издание Yahoo News Japan провело параллель между самолетами СССР и США и пришло к выводу, что Советский Союз в некоторых моделях опередил США.

Автор напомнил о модели DC-3 пропеллерной машины компании Douglas (в настоящее время компания входит в Boeing), дебютировавшей после Второй мировой войны. Этот самолет стал самым продаваемым пропеллерным авиалайнером компании.

DC-3 производилась, помимо США, в нескольких странах по лицензии, в том числе и в Японии, и СССР. Советский DC-3 производил инженер Борис Лисунов, который стажировался в Douglas и получил официальные права на производство самолетов.

Однако в конструкцию тогда внесли более тысячи изменений, чтобы самолет соответствовал советским аэродромам и климату. Позднее советская версия DC-3 получила название Ли-2.

Автор японского издания также посчитал, что четырехмоторный пропеллерный самолет Ил-18 можно назвать советской версией DC-4 из-за большой схожести. Однако с его мнением не согласились читатели. В комментариях под статьей они напомнили ему, что в СССР было много уникальных машин.

«Но в СССР также производили много своих уникальных самолетов, например, Ан-2 (но это больше не пассажирский самолет, а сельскохозяйственный). Подход тогда был очень рациональным: для пассажирских самолетов использовали западные технологии, а что касается простых машин, то полагались на свои», — пишет читатель под ником Ddd.

Другой пользователь отметил, что вышедшие после войны самолеты — это не копирование, а «нормальная эволюция».

«DC-3 = Ли-2 — производство по лицензии в России. DC-4: это DC-3, но у него увеличена кабина и четыре двигателя для повышения мощности. Ил-18: в нем увеличили корпус на основе дизайна DC-3 и Ли-2, а также установили четыре двигателя. Вполне нормальная эволюция. В отличие от истребителей, у пассажирских самолетов дизайн сильно отличаться не будет», — подчеркнул Со.

«И Ли-2, и «Сева-накадзима» L2D производились по лицензии. В них систему измерений поменяли на метрическую и поставили другие моторы. Почему же автор называет их копией?» — отметил другой читатель.

Ранее Yahoo News Japan впечатлилось советским Ан-22, превзошедшим самый большой самолет в мире. Издание называет Ан-22 «Антей» «винтовым монстром». Крупный транспортный самолет разработала советская авиастроительная компания «Антонов». Впервые машина поднялась в небо 27 февраля 1965 года. В комментарии к материалу японские пользователи были впечатлены описанием советского самолета.