Авторы «Спутника V» отказались от идеи адаптировать вакцину к новым штаммам

Москва, 18 июня. Корректировка состава вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма является нецелесообразной, поскольку займет слишком много времени.

Около десяти дней придется потратить на лабораторные разработки, а еще три–четыре месяца уйдут на регуляторные процессы. За такой период времени коронавирус вновь мутирует, сформируется еще какой-нибудь штамм, пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

Ученый считает «неблагодарным делом» создание вакцин под новые штаммы. Лучшим решением в этом случае станет поддержание высокого титра защитных антител за счет уже имеющихся препаратов. Если защитные свойства организма снижаются после вакцинации «Спутником V», то лучше обновить их с помощью ревакцинации «Спутником Лайт».

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» состоит из одного компонента. Ее выход в оборот ожидается уже через полторы недели, о чем ранее заявили в Минздраве России.