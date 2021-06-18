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Авторы «Спутника V» отказались от идеи адаптировать вакцину к новым штаммам

  /   Обновлено: 18 июня 2021 03:07
Общество
Авторы «Спутника V» отказались от идеи адаптировать вакцину к новым штаммам
pixabay.com

Москва, 18 июня. Корректировка состава вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма является нецелесообразной, поскольку займет слишком много времени.

Около десяти дней придется потратить на лабораторные разработки, а еще три–четыре месяца уйдут на регуляторные процессы. За такой период времени коронавирус вновь мутирует, сформируется еще какой-нибудь штамм, пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями».

Ученый считает «неблагодарным делом» создание вакцин под новые штаммы. Лучшим решением в этом случае станет поддержание высокого титра защитных антител за счет уже имеющихся препаратов. Если защитные свойства организма снижаются после вакцинации «Спутником V», то лучше обновить их с помощью ревакцинации «Спутником Лайт».

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» состоит из одного компонента. Ее выход в оборот ожидается уже через полторы недели, о чем ранее заявили в Минздраве России.

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вакцина коронавирус Спутник V
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