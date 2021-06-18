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Американские ученые назвали новый вид лягушек в честь рок-группы «Лед Зеппелин»

Наука
Американские ученые назвали новый вид лягушек в честь рок-группы «Лед Зеппелин»
pixabay.com/PD

Вашингтон, 18 июня. Новый вид лягушек в Эквадоре получил название в честь рок-группы «Лед Зеппелин». Земноводных обнаружила команда американских ученых.

Ученые эквадорского Университета Сан-Франциско-де-Кито (USFQ) в сотрудничестве с Национальным институтом биоразнообразия (INABIO) обнаружили лягушек в восточной части Анд. По предположениям специалистов, подобный вид, который назвали Pristimantis ledzeppelin, обитает только в этих местностях.

Существа имеют мелкобугристую кожу на спине и боках. Кроме того, специалисты отметили характерную лопаточную складку и овальную голову с небольшим сосочком в районе носа.

Земноводные представляют собой достаточно разнообразную группу позвоночных. В настоящий момент среди них насчитывается более 560 известных видов. За последние два года специалистам удалось описать 28 видов этого рода. При этом 14 из них проживают в южной части Анд.

Недавно исследователи обнаружили редкий вид цапель в поселке Пушта. Позже краснокнижные обитатели поселились в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича.

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