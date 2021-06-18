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Sohu: Россия посылает Западу грозный предупреждающий сигнал

Политика
Sohu: Россия посылает Западу грозный предупреждающий сигнал
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 18 июня. Проводя учения в Тихом океане, Россия посылает грозный сигнал своим западным оппонентам, пишет китайский военный эксперт Тэн Цзяньцюнь в колонке для Sohu.

Весь мир пристально следит за крупномасштабными учениями российских кораблей в центральной части Тихого океана, которые стали крупнейшими морскими маневрами России со времен распада СССР, приводит перевод китайской газеты «ПолитРоссия». В учениях задействованы 20 кораблей, подводных лодок и судов снабжения. Поддержку оказывает авиация.

Аналитик Sohu Тэн Цзяньцюнь предположил, что у учений есть несколько целей. Первая из них — продемонстрировать внешнему миру результаты интенсивного развития российских ВМС. Вторая — проверка боеспособности ВМФ РФ на дальних дистанциях.

Третья, но не последняя по значимости цель — предостеречь иностранные военные корабли, лавирующие около российских территориальных вод. Россия, подчеркивает аналитик, подает Западу предупреждающий сигнал, указывающий на способность «отогнать» неприятеля и без поддержки наземных баз.

Говоря о новой эпохе соперничества, китайский аналитик отметил, что «в военном отношении Россия ведет себя очень жестко». И у этого, напомнил он, есть причины: США ранее разрушили несколько важных договоров и механизмов сотрудничества с Россией в сфере контроля над вооружениями.

«Поэтому вряд ли стоит ждать, что партнерство двух стран полностью вытеснит противостояние», — резюмирует автор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что маневры в Тихом океане являются частью подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021», которые должны состоятся в сентябре. Однако западные журналисты уже пишут об угрозах со стороны РФ, поскольку их смутил тот факт, что это заявление было сделано вскоре после того, как Россия практически достроила первый корвет стелс-класса.

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