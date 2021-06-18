Юрист Пшеничникова перечислила невыгодные для отпуска месяцы

Москва, 18 июня. Среди невыгодных для отпуска месяцев называют январь и май. В них больше всего праздничных дней, объяснила юрист Наталия Пшеничникова.

В январе и мае период отпуска может выпадать на существующие выходные дни. Юрист советуют подбирать те даты, где есть только рабочие дни. Пшеничникова не рекомендует уходить отдыхать в феврале, так как это самый короткий месяц, передает «Прайм».

Иногда уходить в неоплачиваемый или в отпуск «за свой счет» тоже не выгодно. Работник может временно лишиться заработка и оплаты больничных, пояснила юрист Пшеничникова.

Если сотрудник не использовал дни отпуска, он может получить денежную компенсацию. Ее могут выдать при увольнении и превышении 28 календарных дней законного отдыха в год, рассказали в Роструде.