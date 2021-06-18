Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров

Москва, 18 июня. Актер Андрей Егоров прославился после фильма «Время танцора» и снимался в кино до последних дней своей жизни.

В четверг, 17 июня, стало известно о смерти артиста. Ему был 51 год. О смерти Егорова сообщили в Центральном академическом театре Российской армии, где он сыграл более 20 ролей.

Егоров родился в семье украинских переселенцев из Черниговской области. У мальчика была фамилия Недбайло, однако отец решил взять фамилию супруги. Уже в школе юный Андрей мечтал о кино, поэтому о том, куда поступать, он не раздумывал: в 1987 году Егорова зачислили в Воронежский государственный институт искусств.

Отмечая успехи будущего актера, народный артист РФ Леонид Хейфец пригласил Егорова сразу после выпуска работать в Центральный академический театр Российской армии.

Дебютом Егорова в кино стала короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное» в 1995 году, а вскоре пришла и слава. В драме «Время танцора» компанию артисту составили Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры, в будущем ставшие знаменитыми. За исполнение роли Андрея Подобеда актера наградили российской профессиональной кинематографической премией «Золотой овен» в номинации «Надежда».

После этой картины проблем с работой не было, фильмы с его участием выходили один за другим: главная роль в польской военной драме «Ворота Европы», фильмы «Эшелон», «Мой ласковый и нежный мент». Но более всего зрителям Егоров понравился в картине «Варенька», где он снялся вместе с блистательной Ириной Пеговой.

В общей сложности артист снялся в более 60 картинах. Он продолжал работать до самых последних дней. Прощание с Егоровым состоится 20 июня в 11:00 по московскому времени в Театре Армии.