Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 03:27
03:23
Происшествия
Мощный взрыв газа произошел в котельной под Москвой
03:09
Технологии
Японцы вступились за советские самолеты, названные «копиями» американских
03:05
Общество
Авторы «Спутника V» отказались от идеи адаптировать вакцину к новым штаммам
03:00
Общество
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
02:50
Наука
Американские ученые назвали новый вид лягушек в честь рок-группы «Лед Зеппелин»
02:47
Политика
Sohu: Россия посылает Западу грозный предупреждающий сигнал
02:38
Общество
Юрист Пшеничникова перечислила невыгодные для отпуска месяцы
02:37
Шоу-бизнес
Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров
02:31
Общество
Рак поджелудочной железы может проявляться через боль в спине и животе
02:31
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о повышении температуры до 34 градусов
Все новости

Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров

Шоу-бизнес
Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров
teatrarmii.ru  /  Центральный академический Театр Российской Армии

Москва, 18 июня. Актер Андрей Егоров прославился после фильма «Время танцора» и снимался в кино до последних дней своей жизни.

В четверг, 17 июня, стало известно о смерти артиста. Ему был 51 год. О смерти Егорова сообщили в Центральном академическом театре Российской армии, где он сыграл более 20 ролей.

Егоров родился в семье украинских переселенцев из Черниговской области. У мальчика была фамилия Недбайло, однако отец решил взять фамилию супруги. Уже в школе юный Андрей мечтал о кино, поэтому о том, куда поступать, он не раздумывал: в 1987 году Егорова зачислили в Воронежский государственный институт искусств.

Отмечая успехи будущего актера, народный артист РФ Леонид Хейфец пригласил Егорова сразу после выпуска работать в Центральный академический театр Российской армии.

Дебютом Егорова в кино стала короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное» в 1995 году, а вскоре пришла и слава. В драме «Время танцора» компанию артисту составили Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры, в будущем ставшие знаменитыми. За исполнение роли Андрея Подобеда актера наградили российской профессиональной кинематографической премией «Золотой овен» в номинации «Надежда».

После этой картины проблем с работой не было, фильмы с его участием выходили один за другим: главная роль в польской военной драме «Ворота Европы», фильмы «Эшелон», «Мой ласковый и нежный мент». Но более всего зрителям Егоров понравился в картине «Варенька», где он снялся вместе с блистательной Ириной Пеговой.

В общей сложности артист снялся в более 60 картинах. Он продолжал работать до самых последних дней. Прощание с Егоровым состоится 20 июня в 11:00 по московскому времени в Театре Армии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров
кино театр андрей егоров
Комментировать
Эксклюзив
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 252417 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122378 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105521 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70681 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59792 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru