Рак поджелудочной железы может проявляться через боль в спине и животе

Лондон, 18 июня. Необъяснимые и продолжительные боли в животе или спине, а также расстройство желудка и быстрая потеря веса являются основными симптомами развития рака поджелудочной железы.

Такие выводы сделали врачи из медицинской организации Pancreatic Cancer UK. Специалисты отметили, что по мере роста опухоли дискомфортные ощущения могут со временем ослабевать и также усиливаться, передает газета Daily Express.

«Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче», — объяснили ученые.

Онкологическое заболевание может возникнуть из-за различных факторов, однако основной причиной является «отсутствие везения». К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.