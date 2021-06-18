Москва, 18 июня. Российские радиолокационные системы (РЛС) за прошедшую неделю зафиксировали полет 54 самолетов и беспилотника, проводящих разведку вдоль границ России, сообщили в Минобороны.

Воздушную разведку у границ Российской Федерации вели 49 самолетов-разведчиков и пять беспилотников других стран. Все полеты иностранных ЛА проходили под контролем российских РЛС.

Нарушений воздушного пространства России не было допущено. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны России.

Ранее эксперты издания The National Interest рассказали о российской РЛС «Струна-1», которая «приструнит» американский F-35. Кроме того, на это способен и российский СУ-30СМ. Как сообщает «Царьград» недавно истребитель-невидимка F-35 безоговорочно проиграл свой первый в истории воздушный бой русскому истребителю.