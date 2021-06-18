Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 03:27
03:23
Происшествия
Мощный взрыв газа произошел в котельной под Москвой
03:09
Технологии
Японцы вступились за советские самолеты, названные «копиями» американских
03:05
Общество
Авторы «Спутника V» отказались от идеи адаптировать вакцину к новым штаммам
03:00
Общество
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
02:50
Наука
Американские ученые назвали новый вид лягушек в честь рок-группы «Лед Зеппелин»
02:47
Политика
Sohu: Россия посылает Западу грозный предупреждающий сигнал
02:38
Общество
Юрист Пшеничникова перечислила невыгодные для отпуска месяцы
02:37
Шоу-бизнес
Путь к славе: чем запомнился зрителям актер Андрей Егоров
02:31
Общество
Рак поджелудочной железы может проявляться через боль в спине и животе
02:31
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о повышении температуры до 34 градусов
Все новости

Российские локаторы засекли более 50 разведывательных самолетов у границ РФ

Армия
Российские локаторы засекли более 50 разведывательных самолетов у границ РФ
wikipedia.org  /  mil.ru

Москва, 18 июня. Российские радиолокационные системы (РЛС) за прошедшую неделю зафиксировали полет 54 самолетов и беспилотника, проводящих разведку вдоль границ России, сообщили в Минобороны.

Воздушную разведку у границ Российской Федерации вели 49 самолетов-разведчиков и пять беспилотников других стран. Все полеты иностранных ЛА проходили под контролем российских РЛС.

Нарушений воздушного пространства России не было допущено. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны России.

Ранее эксперты издания The National Interest рассказали о российской РЛС «Струна-1», которая «приструнит» американский F-35. Кроме того, на это способен и российский СУ-30СМ. Как сообщает «Царьград» недавно истребитель-невидимка F-35 безоговорочно проиграл свой первый в истории воздушный бой русскому истребителю.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские локаторы засекли более 50 разведывательных самолетов у границ РФ
граница рлс разведка
Комментировать
Эксклюзив
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
Посещение крупнейшего пещерного города Крыма стало платным
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 252417 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122378 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105521 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70681 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59792 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru