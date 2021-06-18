Новый законопроект позволит россиянам получить водительские права в 17 лет

Москва, 18 июня. Люди, достигшие 17-летия, смогут получать право водить автомобиль. Новый законопроект может быть подписан в ближайшее время.

Подростки будут пользоваться транспортным средством только в присутствии наставника, который должен обладать категорией прав уровня B1 или B. Главная задача такого человека следить, чтобы подросток не нарушал ПДД. Новый законопроект уже поступил на рассмотрение в рабочую группу аналитического центра при правительстве.

Ранее автоэксперт Юрий Капштык рассказал, как правильно мыть автомобиль. При этом в последнее время все большую популярность набирают мойки самообслуживания.