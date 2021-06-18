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Пармелен оценил прямоту Путина во время саммита в Женеве

Политика
Пармелен оценил прямоту Путина во время саммита в Женеве
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Женева, 18 июня. Прямота президента России Владимира Путина на саммите в Женеве вызвала восхищение у швейцарского лидера Ги Пармелена. Об этом политик рассказал вещательной компании Эр-тэ-эс.

Президенты России и Швейцарии провели двустороннюю встречу 16 июня, когда состоялся российско-американский саммит. По словам Пармелена, во время диалога его российский коллега мог не только высказывать свою позицию, но и внимательно слушать рядом сидящего собеседника. Все это сопутствует «исключительно приятной атмосфере».

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», — отметил президент Швейцарии.

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня на женевской вилле Ла-Гранж. Лидеры двух стран начали встречу с крепкого рукопожатия.

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Все новости / Политика / Пармелен оценил прямоту Путина во время саммита в Женеве
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