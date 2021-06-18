Пользователям Windows предложат бесплатно обновиться до новой версии ОС

Вашингтон, 18 июня. Компания Microsoft выпустит бесплатное обновление Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 до одиннадцатой версии операционной системы. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Предстоящий выпуск новой версии Windows будет проведен в качестве бесплатного обновления для владельцев лицензионных копий Windows 10. Однако воспользоваться усовершенствованной технологией смогут пользователи устаревших операционных систем.

Американские журналисты подробно изучили утекший ранее в Сеть файл Pkeyconfig. Документ содержит данные об активации Windows 11. Также в нем было указано, что владельцы старых компьютерных систем смогут воспользоваться скорым обновлением бесплатно. В этом им смогут помочь официальные инструменты Media Creation Tool или Update Assistant.

Кроме того, пользователям Windows стал известен дизайн новой версии операционной системы до официального старта продаж. Скриншоты внешнего вида рабочего стола опубликовали журналисты издания The Verge.