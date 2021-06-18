Пушков: Байден хочет подорвать дружбу России и Китая

Москва, 18 июня. Президент США Джо Байден хочет «прощупать» лидера РФ Владимира Путина на тему дружбы с КНР в ходе минувшего саммита в Женеве. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Пушков также утверждает, что проверить возможность предотвращения стратегической дружбы России и Китая Байден хотел задолго до саммита. Так, парламентарий прокомментировал новость о «рекомендации» Белого дома Кремлю подумать над сокращением зависимости Москвы от Пекина, пишет издание «Царьград».

«Не думаю, что дело президента США — давать нам такого рода «советы». Мы и сами разберемся», — указал Пушков.

Ранее Пушков упрекнул бывшего американского лидера Дональда Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена. Парламентарий напомнил республиканцу о его встрече с президентом РФ в Хельсинки.