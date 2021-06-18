Торговля вошла в число популярных сфер подработки в период пандемии в РФ

Москва, 18 июня. Подработка во время пандемии COVID-19 потребовалась 21% россиян, а еще пять процентов искали несколько источников дополнительного дохода. Одной из популярных сфер стала торговля.

Неполной занятостью в сфере торговли заинтересовались 12% граждан. Еще 13% нашли дополнительный источник работы в маркетинге. Популярными направлениями деятельности среди мужчин стали транспорт, охрана, IT и курьерские службы, говорится в исследовании сервисов «Авито» и GigAnt.

Женщины чаще всего подрабатывают в маркетинге, торговле, на административно-управленческих позициях, онлайн-поддержке или в сфере красоты. Опрос проводился среди десяти тысяч совершеннолетних респондентов.

В России снова фиксируется увеличение числа заболевших COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал вакцинацию главной задачей для граждан страны. Он призвал позаботиться о себе и здоровье окружающих.