Киев, 18 июня. Поголовье свиней на Украине резко сокращается, что может привести к дефициту мяса и сала в стране. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Кроме того, на Украину свиное мясо больше импортировали, чем экспортировали. Разница в денежном выражении достигла шести раз. Главным поставщиком свинины стала Дания, из которой Украина импортировала продуктов на 8,5 млн долларов, пишет издание «Царьград».

Ранее Янина Соколовская поделилась опасениями, что политическое и экономическое сближение Белоруссии и России «окружит» Украину. По словам журналистки, таким образом страна хочет «закрыться от тоталитарного режима».