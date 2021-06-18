Слухи о разладе в семье Брежневой и Меладзе вспыхнули с новой силой

Москва, 18 июня. Певица Вера Брежнева выпустила новый хит «Розовый дым», который, по ее словам, полностью отражает ее сегодняшнее мироощущение.

Брежнева заметила, что каждая песня резонирует с тем, что происходит в ее душе. Сейчас, как считает звезда, она «сняла розовые очки» и «выросла», передает «Собеседник».

Некоторые СМИ уже выразили мнение, что в семье Брежневой и ее супруга продюсера Константина Меладзе наметились сложности, ведь текст новой песни не самый жизнерадостный. Певица слухи пока не комментирует, но в беседе с прессой явно подливает масла в огонь.

«Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности», — заявила она.

В начале июня певица рассказала о самых распространенных слухах о ней. Первый из них это сообщения о возможной беременности, которые появляются в прессе регулярно. При этом самым нелепым фейком Брежнева назвала заявления о разводе с супругом.

Певица в браке с Меладзе воспитывает двух дочерей. Не так давно она призналась, что задумывается о третьем ребенке.