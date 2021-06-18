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Журналисты Волошин и Корнелюк погибли в Донбассе семь лет назад

Общество
Журналисты Волошин и Корнелюк погибли в Донбассе семь лет назад
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Нечаева

Луганск, 18 июня. Корреспонденты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в результате обстрела под Луганском ровно семь лет назад. Журналисты умерли, выполняя свой долг.

Репортеры готовили сюжет об ополченцах Донбасса 17 июня 2014 года, выводивших беженцев в безопасную зону. Корнелюк и Волошин снимали материал в районе поселка Металлист под Луганском, когда по ним открыли прицельный огонь военнослужащие украинской армии.

Игорь Корнелюк от полученных ран скончался на месте в возрасте 26 лет, а Игорь Волошин умер в Луганской областной больнице при проведении реанимационных мероприятий. У 37-летнего репортера остались жена и ребенок, передает Nation News.

Обоих репортеров указом президента России Владимира Путина посмертно наградили орденами Мужества. Волошин и Корнелюк погребены на Троекуровском кладбище в столице.

Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили тему урегулирования конфликта в Донбассе. Лидеры подчеркнули, что закончить войну на юго-востоке Украины можно только, если выполнять Минские соглашения. Однако несмотря на объявленное перемирие, военные действия не прекращаются. Так, недавно под Луганском были убиты пять военнослужащих Народной милиции ЛНР, пишет издание «Царьград».

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Игорь Корнелюк Антон Волошин донбасс
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