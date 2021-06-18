Инфекционист Поздняков объяснил случаи заболевания COVID-19 после прививки

Москва, 18 июня. Случаи заболевания COVID-19 после вакцинации иногда встречаются. Почему это происходит, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Многое здесь зависит, по словам врача, от особенностей иммунной системы. У некоторых людей организм реагирует на прививку не так, как ожидается.

«Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — подчеркнул Поздняков в беседе с РИА Новости.

Производители вакцин не зря говорят, что их препараты не дают стопроцентную защиту. Большая инфицирующая доза может «пробить» иммунитет, полученный организмом после прививки. Поэтому, как отметил врач, вакцинированным следует соблюдать меры профилактики — избегать места скопления людей. В любом случае привитые болеют без серьезных осложнений, добавил Поздняков.

Доктор Мясников ранее напомнил россиянам, что им никто и ничто не мешает сделать прививку от коронавируса. Это, по его словам, доступно и бесплатно.