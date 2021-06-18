Украинец Ярмоленко выразил свое отношение к спонсорским бутылкам на Евро-2020

Бухарест, 18 июня. Игрок команды Украины Андрей Ярмоленко нарушил запрет УЕФА и притронулся к спонсорским бутылкам на пресс-конференции после матча против Северной Македонии на Евро-2020.

Португальский футболист Криштиану Роналду ранее на пресс-конференции демонстративно убрал со стола бутылки с известным газированным напитком и призвал пить воду. Его примеру последовали игроки из сборных Италии и Франции. Ярмоленко решил выразить свое отношение к спонсорским бутылкам.

«Можно я кое-что сделаю? Я видел, как Роналду убрал Кока-Колу. Я поставлю Кока-Колу, поставлю пиво. Свяжитесь со мной», — заявил украинец на пресс-конференции.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступил по-другому. Наставник взял спонсорские бутылки с напитком и открыл одну из них с помощью другой. После этого он сделал несколько глотков.

Сборная Украины в четверг, 17 июня, победила команду Северной Македонии во втором туре группового этапа Евро-2020. Украинские футболисты забили своим соперникам два гола и пропустили один.