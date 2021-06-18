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Польский евродепутат раскритиковал стратегию Байдена на переговорах с Путиным

Политика
Польский евродепутат раскритиковал стратегию Байдена на переговорах с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Варшава, 18 июня. От саммита в Женеве не стоит ждать результатов, поскольку Джо Байден еще до встречи с Владимиром Путиным открыл свои карты, и его его переговорная позиция оказалась слабее.

Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. По мнению парламентария, позиция Байдена на переговорах с российским коллегой изначально была слабее, поскольку глава Белого дома раскрыл все карты еще до саммита. Это, по мнению евродепутата, была встреча ради встречи.

В преддверии саммита РФСША администрация Байдена опубликовала релиз, в котором сообщалось, что американский президент намерен искать общие интересы и возможности сотрудничества с Москвой, а не выстраивать доверительные отношения. Сариуш-Вольский отметил, что Байден изначально выбрал ошибочную стратегию для переговоров, поскольку ранее уже пошел на определенные уступки Москве, например, по газопроводу «Северный поток — 2».

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Сначала главы государств обсудили главные повестки в узком кругу, помимо президентов в ней участвовали глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После началась вторая часть саммита в компании делегаций. По итогам саммита президенты РФ и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Путин после переговоров отметил, что саммит оказался результативным, и они с главой Белого дома общались «на одном языке». Комментируя встречу президентов, директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с ФАН отметил, что если саммит даст старт для дальнейшего диалога, его можно будет назвать историческим. В обратном случае «это будет саммит упущенных возможностей».

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