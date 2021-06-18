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Житель Подмосковья обнаружил на своем участке два снаряда времен ВОВ

Происшествия
Житель Подмосковья обнаружил на своем участке два снаряда времен ВОВ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Москва, 18 июня. Два снаряда времен Великой Отечественной войны были обезврежены взрывотехниками Мособлпожспаса на участке жителя деревни Соскино под Солнечногорском.

Необычная находка была обнаружена местным жителем во время земляных работ. Специалисты установили, что боеприпасы представляют собой 81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

"Рядом с ним спасатели обнаружили в земле деревянный ящик, в котором находился еще один боеприпас этого же калибра", — рассказал сотрудник организации Олег Совенков в интервью агентству городских новостей "Москва".

Кроме этого, в Приозерском районе Ленобласти сотрудники поискового отряда РККА нашли захоронение бойцов времен ВОВ. Всего поисковики откопали порядка 35 пакетов с человеческими останками.

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